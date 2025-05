Auto te water: inzittenden lopen naar N57 om hulp te zoeken

Op zondagochtend 18 mei 2025 zijn de hulpdiensten rond 06:30 uur gealarmeerd voor een melding van een voertuig te water. De exacte locatie was onduidelijk, wat leidde tot enig zoekwerk in de omgeving.

Volgens de brandweer wisten de twee inzittenden van het voertuig, dat te water was geraakt, zelf uit de auto te komen, maar ze wisten niet wat ze vervolgens moesten doen. Ze zijn te voet richting de N57 gelopen, tussen Stellendam en Goedereede, op zoek naar hulp. Een passant merkte het tweetal op, gaf hun een lift en schakelde de hulpdiensten in.

Na een zoektocht werd het voertuig uiteindelijk aangetroffen ondersteboven in een sloot langs de Kleine Zuiderpoldersedijk, in de polder van Goedereede. De brandweer heeft de sloot en het voertuig doorzocht. Daarbij werd vastgesteld dat zich geen andere personen in of rondom de auto bevonden. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot gehaald en afgevoerd.

