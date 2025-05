Opnieuw storing aan de Haringvlietbrug

De Haringvlietbrug is dinsdagmiddag 20 mei 2025 opnieuw een uur onbegaanbaar geweest wegens een technische storing. Tussen 12:30 en 13:30 uur moest verkeer omrijden, tot een monteur de installatie had gerepareerd.

De brug was zondag 11 mei ook urenlang afgesloten voor verkeer omdat de slagbomen niet open gingen. Automobilisten stonden toen urenlang in de brandende zon in de file. Op dit moment is nog niet bekend of hetzelfde technische probleem daarvan de oorzaak was.

Vanuit de fracties CDA en SGP van de gemeenteraad zijn vorige week in de raadsvergadering vragen gesteld over de situatie. Raadsleden Ellen van Rossum (CDA) en Erwin Guijt (SGP) stelden deze week namens hun fracties schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zij spreken van een zorgwekkende situatie die vraagt om stevig optreden richting Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Renovatie

De brug, gebouwd in 1964, onderging in 2023 nog een grootschalige renovatie van 37 miljoen euro, waarbij onder meer de brugklep en technische installaties werden vernieuwd. “Dat maakt de situatie des te zorgelijker,” aldus Van Rossum en Guijt. “Toch blijken de storingen niet verholpen, en neemt het vertrouwen in een goed functionerende verbinding verder af.”

De raadsleden wijzen erop dat de Haringvlietbrug een van de weinige hoofdverbindingen is van en naar het eiland, en dat herhaalde stremmingen directe gevolgen hebben voor de bereikbaarheid, economische ontwikkeling en het dagelijks leven van inwoners.

Zij roepen op tot een gezamenlijke oproep van de provincie en de omringende gemeenten richting Rijkswaterstaat om de herhaalde storingen te stoppen. “Het blijvende falen van deze cruciale infrastructuur vraagt om een structurele aanpak. Onze inwoners verdienen een betrouwbare verbinding.”

Door Internetredactie Omroep Archipel