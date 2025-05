Nieuw elektrisch lesvoertuig voor RGO Beroepscampus

Zo'n 10,6% van alle auto's op de Nederlandse snelwegen valt onder elektrische en hybride auto's. En dat aantal groeit gestaag. Om bij te blijven in de ontwikkelingen heeft vmbo-profiel Mobiliteit & Transport een innovatief elektrisch leervoertuig aangeschaft. Deze compacte, elektrische auto is speciaal ontwikkeld voor vmbo-leerlingen en MBO-niveau 2 studenten. Het bijzondere aan deze auto, is dat de elektrische systemen zichtbaar zijn – en daarmee veel beter te begrijpen voor leerlingen.

Docenten Kees Breen en Vincent van Belle zijn enthousiast: "Leerlingen leren met dit voertuig hoe ze componenten kunnen herkennen, storingen opsporen en de auto spanningsvrij maken. We weten uit ervaring dat elektronica voor leerlingen abstract en lastig te doorgronden kan zijn. Doordat de auto een transparante ontwerp heeft, zien de leerlingen letterlijk wat ze doen. Dat maakt het leren makkelijker."

Met dit nieuwe voertuig brengt RGO Beroepscampus techniek tot leven en bereidt de leerlingen voor op de toekomst.

Door Internetredactie Omroep Archipel