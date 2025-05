Aantal inwoners met WMO op Goeree-Overflakkee gestegen

Het aantal inwoners op Goeree-Overflakkee dat gebruik maakt van de WMO is in 2024 licht gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2023 maakten 3160 mensen gebruik van de WMO, waar dat in 2024 er 3305 waren. Dit blijkt uit cijfers die het CBS publiceerde.

Door Bas van Eijsden

Op Goeree-Overflakkee stijgt het aantal inwoners dat gebruik maakt van de WMO iets harder dan de landelijke stijging. Op Goeree-Overflakkee is het aantal inwoners met WMO gestegen met ongeveer 4,5 procent. Waar in heel Nederland het aantal inwoners met WMO steeg met ongeveer 3 procent.

Wat is de WMO?

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente is de partij die hiervoor zorgt. De gemeente doet dit bijvoorbeeld door middel van begeleiding en dagbesteding, maar bijvoorbeeld ook met hulp bij het huishouden.

Dat het aantal inwoners dat gebruik maakt van de WMO stijgt is niet verrassend. De meeste inwoners op Goeree-Overflakkee zitten in de leeftijdscategorieën 45-65 en 65 plus. Door vergrijzing op het eiland stijgen de cijfers dus, maar dat is niet anders dan in Nederland, over het hele land neemt de vergrijzing toe.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.