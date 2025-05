Meerdere woningen doorzocht bij drugsactie op Goeree-Overflakkee

In de derde week van mei 2025 heeft het drugsteam van district Rijnmond Zuid-West meerdere woningen gecontroleerd op drugs op Goeree-Overflakkee. In Dirksland, Melissant en Middelharnis zijn in totaal vier woningen doorzocht. Hierbij zijn verschillende drugs in beslag genomen, zoals GHB, amfetamine en cannabis en een middel dat wordt gebruikt bij de versnijding van cocaïne. De politie deelde meerdere proces-verbalen uit.

Aanpak tegen drugscriminaliteit

Ondermijnende criminaliteit, en drugshandel in het bijzonder, is een grote bedreiging voor de veiligheid en leefbaarheid van burgers en (commerciële) partners op het eiland. Daarom is er, samen met het Openbaar Ministerie, een aanpak ontwikkeld om versneld te kunnen handelen bij drugsgerelateerde misdrijven. De acties hebben mede als doel om inzichten te krijgen in de grotere drugslijnen.

Houd misdaad uit je buurt

Zie jij wel eens iets vreemds in je buurt of op je werk? Bijvoorbeeld een huis dat al maanden leeg staat, maar waar ‘s nachts licht brandt. Of een garagebox waar ‘s nachts mensen komen? Misschien vind je deze situaties vreemd. Maar wist je dat dit signalen kunnen zijn van criminele activiteiten? Kijk op www.houdmisdaaduitjebuurt.nl hoe je signalen kunt herkennen en hoe je kunt helpen je buurt veilig te houden.

Door Internetredactie Omroep Archipel