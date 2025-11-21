Leerlingen groep 8 volgen eerste lessen op middelbare scholen

In Middelharnis maakten 13 en 14 november 2025, alle leerlingen uit groep 8 van Goeree-Overflakkee kennis met de twee middelbare scholen in de plaats: de RGO en de CSG Prins Maurits. Ook enkele leerlingen uit groep 7 en scholieren van buiten het eiland namen deel aan het programma.

Tijdens de zogenoemde vo-dagen volgden de leerlingen proeflessen op de locaties van het RGO College, de CSG Prins Maurits en in de Beroepscampus. Het programma had als doel om aankomende brugklassers een eerste indruk te geven van het voortgezet onderwijsaanbod op het eiland.

De middelbare scholen van Goeree-Overflakkee houden op zaterdag 17 januari 2026 hun jaarlijkse open dag. Belangstellenden kunnen tussen 10:00 en 15:00 uur een bezoek brengen aan de verschillende locaties.

Door Internetredactie Omroep Archipel