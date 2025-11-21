 Luister radio: De late avond of kijk live TV

Leerlingen groep 8 volgen eerste lessen op middelbare scholen

Foto

In Middelharnis maakten 13 en 14 november 2025, alle leerlingen uit groep 8 van Goeree-Overflakkee kennis met de twee middelbare scholen in de plaats: de RGO en de CSG Prins Maurits. Ook enkele leerlingen uit groep 7 en scholieren van buiten het eiland namen deel aan het programma.

Tijdens de zogenoemde vo-dagen volgden de leerlingen proeflessen op de locaties van het RGO College, de CSG Prins Maurits en in de Beroepscampus. Het programma had als doel om aankomende brugklassers een eerste indruk te geven van het voortgezet onderwijsaanbod op het eiland.

De middelbare scholen van Goeree-Overflakkee houden op zaterdag 17 januari 2026 hun jaarlijkse open dag. Belangstellenden kunnen tussen 10:00 en 15:00 uur een bezoek brengen aan de verschillende locaties.

Vrijdag 21 november 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

