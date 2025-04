Leerlingen schitteren in internationale Viruskenner-finale

Leerlingen uit vwo-2 van de CSG Prins Maurits hebben succesvol deelgenomen aan de internationale finale van het educatieve programma Viruskenner, georganiseerd door stichting Cirion in samenwerking met het Erasmus MC. Tijdens de finales, gehouden op dinsdag 8 april 2025 in de Arminiuskerk te Rotterdam, vielen meerdere projecten van de school in de prijzen.

Viruskenner is een internationaal onderwijsproject waaraan scholen uit Nederland, België, Italië en Suriname deelnemen. Leerlingen verdiepen zich in de werking en verspreiding van virussen, ontwikkelen preventiemethodes en presenteren hun bevindingen. Voorafgaand aan de finale kregen de deelnemers begeleiding van viroloog Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC.

De CSG Prins Maurits werd vertegenwoordigd door twee teams:

Team V2A – Maurits, Marlisa, Jens, Julian en Naomi ontwikkelden een voorlichtingsposter en een stopmotionvideo over het Norovirus. Hun project, gericht op preventie via handhygiëne bij basisschoolleerlingen, werd bekroond met de prijs voor beste inhoudelijke kennis en uitvoering binnen het Viruskenner-programma.

Team V2B – Tade, Daniel, Thomas, Julia en Mirthe ontwierpen een compleet lespakket over Mpox, bestaande uit een lesbrief, PowerPointpresentatie en twee educatieve spellen gebaseerd op Beverbende en kwartet. Dit lesmateriaal wordt binnenkort via de website Hygiëne helpt breed beschikbaar gesteld aan basisscholen.

Naast de projectpresentaties werd er tijdens de finale ook gestreden in een virus-kennisquiz. Leerlingen Marlisa en Naomi eindigden hierbij respectievelijk op de tweede en derde plaats. Verder namen de deelnemers deel aan creatieve workshops zoals fotografie en tekenen.

De school kijkt met trots terug op een succesvolle dag. "Met een auto vol prijzen en enthousiaste leerlingen keerden we terug naar Middelharnis," aldus de begeleidende docenten.

Technasium Op het technasium volgen leerlingen naast de reguliere vakken het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Ze werken in groepjes aan levensechte projecten. De opdrachtgever van zo’n project is een bedrijf dat de leerlingen van het technasium vraagt om een creatieve en innovatieve

Oplossing voor een probleem. Bij de start van een project brengen ze vaak een bezoek aan het bedrijf of komt de opdrachtgever langs om erover te vertellen. Aan het eind presenteren ze de resultaten aan de opdrachtgever.

Door Internetredactie Omroep Archipel