Levenloos lichaam aangetroffen in water bij Ooltgensplaat

Foto behorende bij Levenloos lichaam aangetroffen in water bij Ooltgensplaat
Zaterdag 23 mei 2026

Hulpdiensten zijn zaterdagmorgen 23 mei 2026 uitgerukt na een melding van een persoon te water bij ’t Fort in Ooltgensplaat. Ter plaatse bleek het te gaan om een levenloos lichaam.

De melding kwam rond 09:00 uur binnen bij de hulpdiensten. Politie, brandweer en ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse. Na onderzoek werd vastgesteld dat het slachtoffer was overleden.

De politie heeft de omgeving afgezet en een plaats delict ingericht. Forensische onderzoekers zijn ingeschakeld om sporenonderzoek uit te voeren. De politie houdt rekening met verschillende scenario’s en sluit op voorhand geen enkele mogelijkheid uit.

Door Internetredactie Omroep Archipel

