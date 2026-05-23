Levenloos lichaam aangetroffen in water bij Ooltgensplaat





Hulpdiensten zijn zaterdagmorgen 23 mei 2026 uitgerukt na een melding van een persoon te water bij ’t Fort in Ooltgensplaat. Ter plaatse bleek het te gaan om een levenloos lichaam.

De melding kwam rond 09:00 uur binnen bij de hulpdiensten. Politie, brandweer en ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse. Na onderzoek werd vastgesteld dat het slachtoffer was overleden.

De politie heeft de omgeving afgezet en een plaats delict ingericht. Forensische onderzoekers zijn ingeschakeld om sporenonderzoek uit te voeren. De politie houdt rekening met verschillende scenario’s en sluit op voorhand geen enkele mogelijkheid uit.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel