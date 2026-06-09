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Stekjesmarkt brengt inwoners en asielzoekers samen in Sommelsdijk

Stekjesmarkt brengt inwoners en asielzoekers samen in Sommelsdijk - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 9 juni 2026

Om ontmoeting en het oefenen van de Nederlandse taal te stimuleren, organiseerden het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), kringloopwinkel Goed voor Goed en taalbegeleiders op woensdag 3 juni 2026 een stekjesmarkt in Sommelsdijk. Inwoners en bewoners van de asielopvang in Stellendam kwamen daarbij samen om plantjes te ruilen en met elkaar in gesprek te gaan.


De bijeenkomst vond plaats aan de Gerard Walschapstraat in Sommelsdijk. Bezoekers konden plantjes ruilen of meenemen, maar ook met elkaar in gesprek gaan. Volgens de organisatie draaide de middag vooral om ontmoeting en het oefenen van de Nederlandse taal in een informele setting.

Het initiatief ontstond vanuit taallessen en tuinactiviteiten met cursisten op de asielboten. Een taalcoach vertelt dat het project begon met het kweken van plantjes in combinatie met taalonderwijs. De cursisten werken daarbij mee aan het opkweken en verzorgen van planten, die later ook worden gebruikt tijdens de markt. In de lessen wordt gesproken over onderwerpen uit het dagelijks leven, zoals boodschappen doen, naar de dokter gaan en hobby’s.

Volgens de organisatoren is het idee verder uitgegroeid tot een activiteit waarbij ook inwoners uit de omgeving worden betrokken. Zo moeten de ontmoetingen helpen om contact te leggen tussen verschillende groepen in de samenleving.

Deelnemers van de asielopvang hielpen tijdens de markt met het neerzetten en labelen van planten en stonden bezoekers te woord. Verschillende cursisten gaven aan dat zij het prettig vinden om op deze manier Nederlands te oefenen en in contact te komen met inwoners. Een van hen zei dat praten met mensen op de markt helpt om de taal sneller te leren.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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