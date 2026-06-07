Waterschapsbelasting mogelijk 10 procent omhoog





Waterschap Hollandse Delta heeft 2025 afgesloten met een overschot van ruim 12,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de financiële cijfers over 2025 die op 4 juni 2026 zijn vastgesteld. Tegelijkertijd heeft het bestuur plannen goedgekeurd voor grote investeringen in de komende jaren. Daarvoor is ongeveer 150 miljoen euro nodig. Het waterschap verwacht dat inwoners en bedrijven daardoor meer belasting gaan betalen.

Het overschot is onder meer ontstaan doordat er meer belastinginkomsten binnenkwamen dan vooraf was verwacht. Ook gaf het waterschap minder uit aan onderhoud dan was begroot.

In 2025 werd voor 94 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is 42 procent meer dan een jaar eerder. Het geld ging onder meer naar werkzaamheden aan dijken, sloten, wegen en installaties voor het zuiveren van afvalwater.

Zo werd gewerkt aan een dijkversterking bij de Grevelingen en aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd en werd onderhoud gedaan aan de Oudelandsedijk bij Dirksland. In het Oudeland van Strijen werkte het waterschap mee aan natuurontwikkeling.

Voor de komende jaren staan nieuwe grote projecten op de planning. Zo moeten de installaties voor de zuivering van afvalwater op Goeree-Overflakkee en in Spijkenisse worden vernieuwd. Ook wil het waterschap in Dordrecht een centrale installatie bouwen voor de verwerking van slib, een restproduct dat overblijft na het zuiveren van afvalwater.

Volgens het waterschap zijn de investeringen nodig omdat het waterbeheer steeds meer vraagt. Daarbij spelen hevige regenbuien, langere droge periodes en strengere regels voor waterkwaliteit een rol. Ook moeten oude installaties worden vervangen.

De plannen hebben gevolgen voor de belasting die inwoners en bedrijven betalen. Voor 2027 houdt het waterschap rekening met een stijging van ongeveer 10 procent.

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Door Internetredactie Omroep Archipel