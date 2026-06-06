Vwo 1-leerling Ralph beste dronepiloot tijdens Futuremindz-finale





Ralph Nieuwenhuize uit Dirksland is op dinsdag 2 juni 2026 winnaar geworden van de Futuremindz Drone Cup Finals 2026. De leerling uit vwo 1 van de CSG Prins Maurits bleek de beste dronepiloot van de competitie te zijn.

Ook andere jongeren uit vwo 1 uit Middelharnis hebben hieraan deelgenomen, net als veertien andere scholen. Het team van Rane van den Noort, Elin Boot, Wiard Kik en Sem van Loon heeft met het door hun gebouwde drone-obstakel de tweede prijs gewonnen. Bij hun ontwerp ging de mond van een smiley open, waar de drone doorheen moest vliegen.

Bewegende onderdelen

Het thema van de wedstrijd was ‘Drones en Entertainment’. De deelnemende teams kregen de opdracht een obstakel te ontwerpen dat aan verschillende voorwaarden moest voldoen, waaronder verlichting en bewegende onderdelen.

De finale is onderdeel van een lesmethode waarmee leerlingen technische vaardigheden, creatief en innovatief denken en andere belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ook leren de jongeren over de wereld van de drones, zoals de geschiedenis en regelgeving rondom het vliegen.

Bij het ontwerpen van eigen dronerace-obstakels worden er eisen gesteld vanuit FutureMindz. De rest is aan de leerlingen of docenten zelf, zoals het toepassen van een bepaalde materiaalsoort. Met de zelfgebouwde obstakels wordt een spectaculaire dronerace gehouden in de eigen school. De beste piloten en bouwers zijn vervolgens doorgegaan naar de landelijke finaledag in Tilburg.

Teamleider vwo Theunis van de Berge is blij met de prestaties van zijn leerlingen: “We zijn supertrots op onze kanjers van vwo 1!”, vertelt hij.

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Door Internetredactie Omroep Archipel