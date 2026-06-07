Raadsvragen over mogelijke funderingsproblemen bij woningen op het eiland





De VVD-fractie op Goeree-Overflakkee heeft op 1 juni 2026 vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over mogelijke funderingsproblemen bij woningen op het eiland. De partij wil duidelijkheid over de risico’s, de gevolgen voor bewoners en de aanpak van de gemeente. In heel Nederland hebben steeds meer woningen last van verzakkingen door problemen met de bodem. Vooral woningen die vóór 1970 zijn gebouwd, lopen risico op funderingsproblemen.

Volgens landelijke onderzoeken zijn funderingsproblemen niet meer alleen een probleem van veengebieden in het westen van het land. Ook in andere delen van Nederland, zoals riviergebieden en zandgronden, worden steeds vaker schade en verzakkingen gemeld. Oorzaken zijn onder meer droogte en hevige regen, waardoor de bodem kan bewegen en funderingen onder druk komen te staan. Naar schatting lopen honderdduizenden woningen in Nederland risico op schade. Het herstellen van een fundering kan tienduizenden euro’s kosten.

De VVD op Goeree-Overflakkee maakt zich zorgen dat ook op het eiland woningen kwetsbaar kunnen zijn, ondanks dat de regio niet in de hoogste risicocategorie valt. Raadslid Aad de Kool wil onder meer weten welke dorpen en wijken mogelijk risico lopen en welke factoren daarbij een rol spelen, zoals de samenstelling van de bodem en schommelingen in het grondwater. Ook vraagt de partij of de gemeente samen met andere organisaties, zoals het waterschap en de provincie, een overzicht kan maken van de risico’s.

Daarnaast vraagt de VVD aandacht voor nieuwbouwprojecten. De partij wil weten of bij nieuwe woningen voldoende rekening wordt gehouden met toekomstige bodemdaling en veranderingen in het klimaat.

De zorgen hebben ook gevolgen voor de woningmarkt. Sinds kort moet in taxatierapporten worden opgenomen of er mogelijk funderingsrisico’s zijn. Bij een verhoogd risico kunnen geldverstrekkers extra onderzoek eisen voordat een hypotheek wordt verstrekt. Dat onderzoek kan enkele honderden tot duizenden euro’s kosten.

Volgens de VVD is het belangrijk dat inwoners goed worden geïnformeerd over mogelijke risico’s en over hulp bij onderzoek of herstel. De partij benadrukt dat funderingsschade niet alleen een probleem is van individuele huiseigenaren, maar ook gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid en de waarde van woningen in de hele regio.

Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee heeft nog niet op de vragen gereageerd.

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Door Internetredactie Omroep Archipel