Hoe denkt Goeree-Overflakkee over winkelen op zondag?





Vind je dat supermarkten en winkels open mogen op zondag of niet? Daar is rondom de gemeenteraadsverkiezingen weer veel over gezegd en geschreven, vooral over ruimere openingstijden voor supermarkten. Eilanden-Nieuws en Omroep Archipel willen weten hoe je daar als inwoner van Goeree-Overflakkee zélf over denkt.

Ben je voor of tegen het openen van supermarkten op zondag? Hoe belangrijk is de zondagsrust voor jou? Zou je zelf boodschappen willen doen op zondag of niet? En hoe kijk je aan tegen de opening van andere winkels?

Vul hier het onderzoek in.

Geef je mening in dit korte onderzoek van het Opiniepanel Goeree-Overflakkee. We vinden het belangrijk om een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder de inwoners zelf. De uitslagen maken we binnenkort bekend op de kanalen van Eilanden-Nieuws en Omroep Archipel.

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Door Internetredactie Omroep Archipel