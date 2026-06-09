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Stichting Trots op Flakkee gaat verder als TOF

Stichting Trots op Flakkee gaat verder als TOF - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 9 juni 2026

Trots op Flakkee of Trots op Goeree-Overflakkee: welke van de twee is ook alweer de partij en wat is het tijdschrift? Het heeft de laatste maanden blijkbaar regelmatig voor verwarring gezorgd. Daarom kiest Stichting Trots op Flakkee (die van het tijdschrift dus) voor de nieuwe naam TOF.

De stichting zegt hiermee te willen zorgen voor meer duidelijkheid en een herkenbare uitstraling. Naast de nieuwe naam TOF wordt op de onlinekanalen vanaf nu gebruikgemaakt van de hashtag TOFeiland. Dit wordt ook de naam waaronder de stichting op social media actief is.

TOF wil met de naamsverandering verdere verwarring voorkomen en benadrukt dat dit nadrukkelijk niet is bedoeld als kritiek op Trots op Goeree-Overflakkee. “Ook zij zetten zich op hun eigen manier in voor het eiland. Juist omdat ieder daarin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft, vindt TOF het belangrijk om de eigen onafhankelijke positie te bewaken.”

Achter de schermen wordt momenteel gewerkt aan de nieuwste editie van het tijdschrift. Deze moet voor de zomervakantie verkrijgbaar zijn.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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