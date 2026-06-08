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Brandweer rukt uit voor brandende frituurpan

Foto behorende bij Brandweer rukt uit voor brandende frituurpan
Foto behorende bij Brandweer rukt uit voor brandende frituurpan
Foto behorende bij Brandweer rukt uit voor brandende frituurpan
Foto behorende bij Brandweer rukt uit voor brandende frituurpan

Maandag 8 juni 2026

Maandagavond 8 juni 2026 is de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Klaver in Sommelsdijk. Op het balkon van een woning stond een frituurpan in brand.

Het is onduidelijk of de frituurpan op het balkon zelf vlam heeft gevat, of dat deze door de bewoonster naar buiten is geplaatst nadat de brand was ontstaan. De rook die vrijkwam trok ook de woning binnen. De bewoonster heeft rook ingeademd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een ambulance-inzet bleek niet nodig.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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