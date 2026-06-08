Veiligheidsmonitor: zorgen over buurt nemen toe op Goeree-Overflakkee





Inwoners van Goeree-Overflakkee beoordelen de leefbaarheid en veiligheid in hun woonomgeving in 2025 nog altijd positief, maar zien wel vaker achteruitgang in hun buurt en voelen zich vaker onveilig. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2025, gepubliceerd op 5 juni 2026, een tweejaarlijks onderzoek van het CBS en Ipsos I&O in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De leefbaarheid van de woonbuurt krijgt in Goeree-Overflakkee opnieuw een 7,7, hetzelfde cijfer als in 2023. Ook het oordeel over de veiligheid in de buurt blijft stabiel op een 7,7.

Tegelijkertijd vindt een grotere groep inwoners dat de buurt achteruit is gegaan. Dat aandeel nam met 7,1 procentpunt toe ten opzichte van twee jaar geleden. Ook voelen meer inwoners zich weleens onveilig in hun eigen buurt. Die stijging bedraagt 4,6 procentpunt.

De ervaren overlast in de gemeente veranderde nauwelijks. Ook het aantal inwoners dat slachtoffer werd van criminaliteit bleef ongeveer gelijk. De relatie tussen inwoners en de politie laat eveneens weinig verandering zien.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 43,8 procent van de inwoners zeker weet of vermoedt dat er verdachte situaties voorkomen in de buurt. Het vaakst genoemd wordt het dealen van drugs (27 procent). Daarnaast noemen inwoners bedrijven of horecazaken waar nauwelijks klanten komen maar die toch blijven bestaan (15 procent) en situaties waarin arbeidsmigranten volgens hen onder slechte omstandigheden wonen en werken (10 procent).

De uitkomsten passen deels in een bredere regionale ontwikkeling. In de politie-eenheid Rotterdam, waar Goeree-Overflakkee deel van uitmaakt, blijven de cijfers voor leefbaarheid en veiligheid eveneens stabiel. Wel is ook daar sprake van een toename van inwoners die vinden dat hun buurt achteruitgaat en die zich soms onveilig voelen.



Het volledige rapportage is te vinden op de website van de Veiligheidsalliantie Rotterdam.

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Door Internetredactie Omroep Archipel