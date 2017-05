Lokale goede doelen gesteund door Tulpenwandeltocht

In het schitterende gebouw 'De Doele' aan de Sint Joris Doelstraat in Sommelsdijk vond dinsdagavond 9 mei 2017 de uitreiking van de cheques aan de goede doelen van de Tulpenwandeltocht 2017 plaats. Deze zesde editie kon worden gelopen op 15 april.

Het was een gezellige drukte met sponsors, vrijwilligers en bestuurders van de goede doelen van deze editie; het Rode Kruis Goeree-Overflakkee en het surfproject in Ouddorp voor kinderen met een beperking. Na een kort welkomstwoord van initiatiefnemer Hans Meijer voerde André Groenendijk het woord namens de organisatie. Hij schetste de activiteiten en ervaring van de organisatie van november 2016 tot heden. Hierna was het de beurt aan Wethouder Tollenaar om de cheques en AED uit te reiken.

Bestuurders van het Rode Kruis GO namen een AED met buitenkast in ontvangst om te kunnen bevestigen aan hun gebouw aan de Marnix Gijsenstraat te Sommelsdijk. Aan het surfproject in Ouddorp werd een cheque van € 1.500 uitgereikt. Tevens ontving het Streekmuseum GO een gift van € 500,-.

De organisatie bedankt alle meewerkende instellingen, sponsors, vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers (1270) voor het laten slagen van de 6e editie van de tulpenwandeltocht. Weer is gebleken dat de tulpenwandeltocht natuur, cultuur en sportief bezig zijn verbindt. Door de medewerking van velen is dit uitstekend geslaagd, een mooi voorbeeld voor de huidige participatiemaatschappij.

Medio november 2017 starten de voorbereidingen voor de 7e editie met ongetwijfeld weer mooie en gevarieerde wandelroutes. De organisatie hoopt op uw deelname op zaterdag 14 april 2018. Er kan dan ook weer gefietst worden en de deelnemers aan de kortste afstand worden weer vervoerd naar een alternatieve startlocatie.