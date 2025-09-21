M. van Zanten Zand- en Grindhandel ontvangt predicaat Hofleverancier

Op zaterdagavond 20 september 2025 reikte de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Wouter Kolff, het predicaat Hofleverancier uit aan M. van Zanten Zand- & Grindhandel in Middelharnis. De uitreiking vond plaats in het bedrijfspand aan de Edison. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van gemeente Goeree-Overflakkee was aanwezig bij de uitreiking.

In 1925 startte overgrootvader Krijn van Zanten met het vervoeren van zand per schip. Vervolgens nam zijn zoon Machiel Van Zanten de zaak over. Derde generatie Piet van Zanten strooide daarna met zand. Het bedrijf groeide verder en het aanbod breidde uit. Huidige eigenaar Machiel van Zanten gaat nu door met het levenswerk van zijn voorgangers. Met enorme gedrevenheid en een echt ondernemershart.

De Commissaris van de Koning, de heer Wouter Kolff, reikte het predicaat van Hofleverancier uit aan Machiel van Zanten en hield een toespraak waarin hij refereerde aan het bijzondere jubileum van 100 jaar. Ook burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak een woordje tot de aanwezigen en gaf complimenten aan familie Van Zanten, de medewerkers en hun voorgangers. Van Zanten is een begrip in de omgeving.

Predicaat Hofleverancier

Het predicaat Hofleverancier is een Koninklijke erkenning voor kleine en middelgrote bedrijven, die niet noodzakelijkerwijs ook aan het Hof hoeven te leveren. Het gaat om bedrijven van ten minste honderd jaar oud met een zeer goede reputatie in de regio. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, soliditeit en continuïteit. Op dit moment zijn ruim 700 Nederlandse bedrijven gerechtigd tot het voeren van het predicaat Hofleverancier. Zij voeren het Koninklijk Wapen en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

