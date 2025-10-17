Maritiem samenwerkingsverband gelanceerd

In de haven van Stellendam is maandag 13 oktober 2025 het Delta Maritime Cluster officieel van start gegaan. Minister Robert Tieman en maritiem gezant Marja van Bijsterveldt hesen samen de vlag van het nieuwe samenwerkingsverband. Met het cluster willen overheden, bedrijven en scholen uit de regio nauwer samenwerken aan een sterke toekomst voor de maritieme sector.

De minister en gezant arriveerden per reddingsboot van de KNRM. Na het hijsen van de vlag lieten schepen in de haven hun scheepshoorns klinken, als teken van verbondenheid en samenwerking.

Het Delta Maritime Cluster is opgericht op initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee. Aanleiding was een plan dat eerder werd opgesteld om de maritieme sector in de regio te versterken. In het cluster werken bedrijven uit onder meer de visserij, scheepsbouw, watersport en logistiek samen met scholen en de overheid.

Doel van de samenwerking is om beter in te spelen op veranderingen, zoals de overgang naar duurzamer werken, het gebruik van nieuwe technieken en het tekort aan goed opgeleid personeel. Door kennis en ervaring te delen, hopen de betrokken partijen elkaar te versterken en nieuwe kansen te creëren voor de regio.

Wethouder Henk van Putten: “Het afgelopen jaar is samen met ondernemers en partners gewerkt aan een gezamenlijke visie. De visserij, maakindustrie en toeleveranciers versterken nu de samenwerking. Met de oprichting van Delta Maritime wordt een stap gezet richting een toekomstbestendige maritieme regio.”

Door Internetredactie Omroep Archipel