Maritieme bedrijven organiseren workshops voor vmbo-leerlingen Beroepscampus

Op vrijdag 29 november 2024 was het een drukte van belang in de toch al dynamische haven van Stellendam. 140 leerlingen van de derde klas van het vmbo van RGO Beroepscampus en PM Beroepscampus gingen er op bedrijfsbezoek om te ervaren wat het is om te werken in de Stellendamse haven.

Zeven bedrijven staken samen met RGO Beroepscampus de koppen bij elkaar om leerlingen enthousiast te maken voor hun sector. Eerder dit najaar ontvingen zij al derde- en vierdeklassers voor een rondleiding. Deze keer wilden ze de leerlingen aan de slag laten gaan met werkstukken die een gevoel geven bij het werken voor bedrijven in de maritieme sector. Ook kregen de leerlingen bij de bedrijven uitleg over wat het werk bij de bedrijven aan wal betekent voor de medewerkers op zee, vaak door getalenteerde jonge medewerkers die de liefde voor het vak goed konden overbrengen. Het hele plaatje werd geschetst.

Zo gingen de leerlingen bij Wetec aan de slag met elektrotechniek. Na een korte instructie van getalenteerde jonge medewerkers mochten de leerlingen onder andere verschillende stappen uitvoeren die nodig zijn om lampen te laten branden in verschillende kleuren.

De bedrijven Damen Maaskant en Verduijn Techniek hebben zich onder meer gespecialiseerd in het onderhouden en renoveren van schepen en scheepsonderdelen. Leerlingen mochten daar een sleutelhanger maken van metaal die ze vervolgens handmatig personaliseerden via de techniek ‘ponsen’: met een slagpen en hamer ponsten zij letters in het metaal.

Bij Schavicast gingen de leerlingen aan de slag met het klaarmaken en vervolgens spuiten van de metalen sleutelhanger. Deze ging kort de oven in en daarmee was hun sleutelhanger klaar.

Bij Padmos lasten de leerlingen verschillende metalen onderdelen aan elkaar om zo een miniatuurschip te maken. Bij IJtama, een scheepstimmerbedrijf, maakten ze met behulp van verschillende technieken houten verbindingen.

Ook Coöperatie Westvoorn werkte mee aan de middag. Na een uitleg over scheepsnetten mochten ze zelf de handen uit de mouwen steken en een vissersnet breien.

Om het beeld compleet te krijgen, mochten alle leerlingen aan boord van de GO-37. Alle bedrijven waaraan de leerlingen een bezoek hebben gebracht, werken ook voor de visserijsector. Aan boord kwam al het werk samen. De leerlingen zagen wat het werken aan de wal betekent voor het werken op zee.

De bedrijven hebben de volledige middag samen geregeld. Daar hoorde zelfs een patatje en een snack bij, verzorgd door eetwinkel ‘t Hoekje.

Al met al een zeer geslaagde middag, zowel voor de bedrijven als de leerlingen.

Wilt u als ondernemer ook iets organiseren voor de leerlingen en studenten van de Beroepscampus? Neem dan contact op met Sylvia Bolleman via telefoonnummer 06-10909130 of e-mailadres s.bolleman@beroepscampus.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel