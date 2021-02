Meer dan 40.000 flitsboetes door flitspalen bij Goedereede

In 2020 zijn in heel Nederland 2.803.661 snelheidsboetes opgelegd na controle met een flitspaal. Maar liefst 894.827 snelheidsboetes kwamen van flitspalen in de provincie Zuid-Holland. De flitspaal bij de verkeerslichten nabij Goedereede flitste maar liefst 29.022 keer aan de Oostzijde van de N57 en staat daarmee op nummer 2 in Zuid-Holland en nummer 4 van Nederland. De Westzijde deed het iets rustiger aan, 13.346 keer. Toch bij elkaar 42.368 aan boetes voor Goedereede.

Veel mensen denken dat je met 70 km per uur de verkeerslichten mag passeren maar het is toch echt 50 km per uur. Deze vaak gemaakte fout levert al jaren honderdduizenden euro’s aan opbrengsten op voor de staatskast. De flitspaal bij de N59 nabij Oude-Tonge flitste 10.129 keer.

De nummer 1 flitspaal van Zuid-Holland én Nederland staat overigens in Waddinxveen aan de N207 (zuid), deze paal flitste maar liefst 37.058 keer.