Meer kansen en meer zelfredzaam in onze maatschappij

De gemeente Goeree-Overflakkee start, met ondersteuning van JSO (kennis en advies voor een krachtige samenleving), een proefproject voor een groep van tien tot veertien inwoners, die nu vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn aangewezen op dagbesteding of vanuit de Participatiewet meer uitdagend werk kunnen doen. Het doel van het project is om deze doelgroep meer kansen te bieden en meer zelfredzaam te zijn in onze maatschappij, op zowel Goeree-Overflakkee als daarbuiten.

Op vrijdag 6 april 2018 ondertekenden de samenwerkende partijen (gemeente Goeree-Overflakkee, Webego, Gemiva-SVG Groep, Goed voor Goed, Pameijer, SjaloomZorg en Zuidwester) het convenant. Dit feestelijke moment vond plaats op de locatie van Tuinderij de Bevelander. Dit is naast ontwikkelbedrijf Webego de locatie waar de doelgroep (arbeidsgerichte) activiteiten en begeleiding krijgt aangeboden. Namens de gemeente Goeree-Overflakkee ondertekende wethouder Gerrit de Jong het convenant.

Wethouder De Jong legt uit waarom dit project is opgezet. "Er zijn mensen die werken op basis van de Participatiewet en eigenlijk meer begeleiding nodig hebben dan ze nu kunnen krijgen. Daarnaast zien we een doelgroep vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die meer zou kunnen bereiken dan nu mogelijk is binnen de arbeidsmatige dagbesteding. Met dit proefproject behandelen we deze mensen niet als twee groepen, omdat ze toevallig onder twee verschillende wetten vallen, maar we kijken welke (arbeidsgerichte) activiteiten kunnen worden ontwikkeld en welke begeleiding kan worden ingezet die passen bij de mogelijkheden van deze doelgroep. Met dit project onderzoeken we of het mogelijk is om een daginvulling te vormen die niet alleen beter aansluit bij de (arbeids)mogelijkheden, maar ook bij de leefwereld, de begeleidingsbehoefte en het welbevinden van de doelgroep."

Het proefproject duurt 21 weken, van 9 april tot 31 augustus 2018. Er kunnen tien tot veertien personen deelnemen aan de pilot. David van Kampen, teamleider bij ontwikkelbedrijf Webego vertelt: "De deelnemers doen vrijwillig mee aan dit project, maar krijgen als stimulering wel een kleine vergoeding. Deelnemen aan een dergelijk project is immers voor deze groep erg spannend. Ze worden voor iets wat tijdelijk is uit hun vertrouwde (werk)omgeving gehaald. We onderschatten niet dat dit onzekerheid en onrust met zich meebrengt voor deze groep. We verwachten echter van deze aanpak dat het voor hen ook iets oplevert, namelijk de ontwikkeling van werkzaamheden die (beter) passen bij de mogelijkheden van deze doelgroep. Het project is helemaal geslaagd als ook nog blijkt dat hun arbeidsmogelijkheden, participatiekansen en ontplooiingsmogelijkheden zijn toegenomen."