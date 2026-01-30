Meldkamer Ambulancezorg introduceert live meekijken bij spoedmeldingen

Vanaf maandag 2 februari 2026 kunnen centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond bij bepaalde spoedsituaties live meekijken met een melder. Dit wordt vooral ingezet bij ernstige situaties, zoals reanimaties of ongevallen.

Wie 112 belt voor een medisch noodgeval, kan het verzoek krijgen om een beeldverbinding te starten. Daarmee kan de patiënt live in beeld worden gebracht en krijgt de meldkamer sneller en beter inzicht in wat er precies aan de hand is.

"Centralisten baseren hun beoordeling normaal gesproken op het telefoongesprek, ondersteund door hun opleiding, ervaring en een triagesysteem", vertelt Thomas van Autreve, Hoofd meldkamer Ambulancezorg. "Door de patiënt ook te kunnen zien, wordt het mogelijk om de zorgvraag nog nauwkeuriger te beoordelen en sneller de juiste medische hulp in te zetten".

Betere kwaliteit zorg

Beeldbellen kan bijvoorbeeld helpen bij het beoordelen of omstanders een reanimatie correct uitvoeren of een bloeding op de juiste manier stelpen, nog voordat de ambulance ter plaatse is. Uit onderzoek blijkt dat reanimaties die met ondersteuning via beeldbellen worden begeleid, vaak van betere kwaliteit zijn.

Het gebruik van beeldbellen is niet standaard. Het wordt alleen ingezet wanneer het daadwerkelijk bijdraagt aan betere zorg of wanneer het via alleen het gesprek lastig is om een goed beeld van de situatie te krijgen. De centralist vraagt altijd eerst toestemming aan de melder en, wanneer mogelijk ook aan de patiënt. Na akkoord ontvangt de melder een sms met een link, waarna de camera van de mobiele telefoon wordt geactiveerd. Er hoeft geen app te worden geïnstalleerd en er is geen extra software nodig.

Privacy is belangrijk

Privacy en respect staan hierbij centraal; alleen de patiënt mag in beeld komen. De beelden worden niet opgeslagen en het filmen kan op elk moment worden gestopt. De hulpverlening gaat daarna op de gebruikelijke telefonische manier verder. Filmen voor alle andere doeleinden is vanzelfsprekend niet toegestaan en ongewenst.

Door Internetredactie Omroep Archipel