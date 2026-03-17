Wat vinden de partijen van het gebrek aan vertrouwen in de gemeente?





In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij de negen deelnemende partijen twaalf vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen die Goeree-Overflakkee betreffen. Steeds meer inwoners lijken weinig vertrouwen te hebben in de politiek in het algemeen en in de gemeente in het bijzonder. Ze zeggen zich niet gehoord te voelen of wantrouwen de gemeenteraad. Hoe willen de partijen op Goeree-Overflakkee dit vertrouwen verbeteren en inwoners meer betrekken bij beslissingen?

Trots op Goeree-Overflakkee (TOG)

Trots op Goeree-Overflakkee vindt dat het gemeentebestuur open, eerlijk en betrouwbaar moet zijn en moet luisteren naar de inwoners. Ruim voordat er belangrijke beslissingen worden genomen, moeten inwoners worden betrokken bij het proces. De partij wil dat vergaderingen van het gemeentebestuur zo veel mogelijk openbaar zijn en dat belangrijke beslissingen worden genomen tijdens openbare vergaderingen.

VVD

De VVD vindt dat vertrouwen begint met doen wat je belooft. Ook wil de partij eerst kritisch kijken naar gemeentelijke uitgaven voordat lasten worden verhoogd voor inwoners en ondernemers. En besluiten moeten niet eindeloos vooruitgeschoven worden. De VVD is van mening dat goed bestuur soms vraagt om duidelijke keuzes, ook als die niet iedereen tevredenstellen. Besturen met lef betekent voor de partij dat je besluiten durft te nemen en aan de slag gaat. Om het vertrouwen te vergroten, moeten dorpsraden actiever worden betrokken, want zij zijn de oren en ogen in onze kernen. Door inwoners mee te nemen in plannen ontstaat meer draagvlak en beter uitlegbare besluiten. Daarbij wil de VVD niet alleen naar de luidste stem luisteren, maar ook naar de stille meerderheid.

50PLUS

50PLUS vindt dat de gemeente het dichtst bij de inwoners staat. Via verschillende communicatiekanalen kan bijna iedere inwoner bij de beslissingen van de gemeente betrokken worden. Maar de partij is van mening dat er te vaak naar apps wordt verwezen, terwijl het overgrote deel van de ouderen daar niets mee zou hebben. 50PLUS zou graag zien dat er op een andere manier te werk wordt gegaan. Wel geeft de partij mee dat er gebruik moet worden gemaakt van het stemrecht; dit kan nog gewoon ouderwets met het rode potlood en papier.

CDA

Het CDA zegt versplintering, polarisatie en partijen die weglopen van verantwoordelijkheid te zien. Juist dan is er behoefte aan een stabiele en normale politiek. Voor de partij begint dat bij een betrouwbare en dienstbare overheid: een gemeente moet doen wat zij zegt en inwoners helpen in plaats van tegenwerken. Daarom wil het CDA kiezen voor heldere communicatie, snellere afhandeling van meldingen en het vroegtijdig betrekken van inwoners en ondernemers bij beleid en projecten. Het CDA is van mening dat vertrouwen groeit door zichtbaar te zijn, afspraken na te komen en verantwoordelijkheid te nemen. Zo wil de partij verbindend en stabiel politiek bedrijven op Goeree-Overflakkee.

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie zegt dat haar raadsleden altijd bereid zijn om te luisteren naar de inwoners en hen te woord te staan. De partij wil gaan voor betrouwbare, betrokken en eerlijke politiek: niet roepen, maar opstaan voor ons eiland. Ten slotte zoekt de ChristenUnie de verbinding met andere partijen en het college om samen het beste te zoeken voor ons eiland.

D66

D66 wil het vertrouwen in de gemeente herstellen door inwoners veel eerder en veel directer te betrekken bij besluiten. De partij wil dit doen door gebruik te maken van burgerfora, referenda, agenderingsrecht en burgerbegrotingen. Daarnaast wil D66 dorpsbudgetten invoeren, zodat inwoners zelf kunnen bepalen hoe ze hun buurt verbeteren. Met het recht op samenwerken en het uitdaagrecht krijgen bewoners en organisaties de mogelijkheid om bepaalde taken van de gemeente zelf uit te voeren. En met het recht op vergissen wil de partij zorgen dat inwoners niet meteen worden afgestraft voor een fout, maar de kans krijgen deze te herstellen. Zo moet er stap voor stap gewerkt worden aan een toegankelijkere overheid die naast inwoners staat in plaats van tegenover hen.

GAAN

GAAN wil dat inwoners, ondernemers en organisaties vanaf het begin kunnen meedenken over plannen. De gemeente moet duidelijk laten zien wat er met adviezen gebeurt. Alleen zo ontstaat vertrouwen en betrokkenheid, vindt de partij.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA zegt dat vertrouwen veel gezichten heeft, net zoals de gemeente heel veel verschillende taken heeft: van riolering en paspoorten tot subsidiëring van evenementen, dorpsraden en het energieloket. Juist daarom wil de partij dat de gemeente aanspreekbaar, laagdrempelig en menselijk is. Zoals de Fixi-app voor meldingen in de buitenruimte het heel goed doet, zouden er op andere gebieden nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. GroenLinks-PvdA wil inwoners ook eerder en beter betrekken bij plannen en besluiten, maar ook eerlijk zijn over wat wel en niet kan. Daarbij is extra oog voor bewoners die het al langere tijd zwaar hebben. Hun werkwijze is: minder praten óver mensen, meer praten mét mensen.

SGP

Het motto van de SGP is 'woord houden', wat voor de partij inhoudt dat ze betrouwbare politiek wil bedrijven. Participatie noemt de SGP belangrijk, maar wel altijd vanuit goed

verwachtingsmanagement.

Niet-deelnemende partijen

GOLV, Jan Zwerus en SDP doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en komen daarom niet aan bod.

Door Internetredactie Omroep Archipel