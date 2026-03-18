Partijen steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet





Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 2026 heeft de grote vrijwilligersactie NLdoet plaatsgevonden in Nederland. Tijdens deze tweedaagse wil organisator, het Oranje Fonds vrijwilligerswerk in het zonnetje zetten en iedereen vragen om een dag mee te helpen. Op Goeree-Overflakkee zijn traditiegetrouw verschillende partijen aan de slag gegaan.

ChristenUnie zet de bloemetjes buiten bij Ebbe en Vloed

De ChristenUnie heeft op vrijdag meegeholpen bij woonzorglocatie Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Samen met een aantal mantelzorgers van de bewoners hebben partijleden de bloembakken opgeschoond en gevuld met nieuwe plantjes. “De bewoners genoten van de reuring in en om het gebouw en nog meer van de opgefleurde bakken”, meldt de partij. Elma Tanis van de ChristenUnie geeft aan dat het mooi is om te zien dat personeel en mantelzorgers zich vol liefde inzetten voor de bewoners. Ze vindt dan ook dat deze mensen grote waardering verdienen en vertelt dat de partij het leuk vond om bij hen op bezoek te zijn.

CDA helpt met gezellige high tea voor bewoners Ebbe en Vloed

Ook het CDA was aanwezig bij Ebbe en Vloed en heeft geholpen met de organisatie van een high tea voor de bewoners. Lijsttrekker Tim Jochems heeft samen met Ellen van Rossum, Natalie Mijnders-Breure en Anne Karsbergen hapjes en drankjes verzorgd, maar er was ook tijd om met de bewoners in gesprek te gaan. De lijsttrekker zegt: “Voor veel ouderen zijn ontmoeting en gezelligheid heel belangrijk. Een middag samen zingen, praten en lachen lijkt misschien klein, maar het betekent veel. Als samenleving moeten we blijven omzien naar elkaar en zorgen dat onze ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen.”

SGP klust bij Scouting Jan Joosten

De SGP is op zaterdagochtend aan de slag gegaan bij Scouting Jan Joosten in Ouddorp. Het gebouw heeft flink wat onderhoud nodig en John de Geus en Adriaan Kasteleijn hebben geholpen met het leggen van de nieuwe vloer. De partij geeft aan dat scouting bij uitstek een activiteit is die goed past bij de OKO-aanpak: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. De SGP wil dan ook weer aandacht gaan vragen voor de huisvesting van scoutinggroepen en hen zo nodig met financiële middelen helpen.

VVD maakt schoon in Torenmuseum

De VVD heeft geholpen met een grote schoonmaak in het Torenmuseum in Goedereede. Lijsttrekker Aad de Kool is samen met Addy Rijerkerk-Andriesen en Marina Rijerkerk aan de slag gegaan om het museum op te frissen, de vloeren schoon te maken en de vitrines af te stoffen. De partij vindt dat historische plekken zoals het Torenmuseum bijdragen aan de identiteit van de kernen en toeristen naar het eiland trekken. "Door samen goed te zorgen voor ons erfgoed houden we de geschiedenis van het eiland levend voor volgende generaties," stelt Aad de Kool. "Vrijwilligers en lokale organisaties verdienen daarbij alle steun."

GroenLinks-PvdA steekt handen uit de mouwen bij Zorgkwekerij De Nollestee

GroenLinks-PvdA is aan de slag gegaan bij Zorgkwekerij De Nollestee. Leden hebben samen met medewerkers in en rond de kas onder meer gewerkt aan het verspenen van jonge plantjes, het verpotten en het verplaatsen van potten in de kas als voorbereiding op het voorjaar. “Bij De Nollestee zie je hoe waardevol het is als zorg, natuur en gemeenschap samenkomen. Iedereen doet ertoe en kan meedoen. Daar zetten wij ons als GroenLinks-PvdA ook voor in”, zegt de partij. De vrijwilligers kijken terug op een geslaagde dag en noemen De Nollestee een bijzonder liefdevolle plek in de samenleving.

Door Internetredactie Omroep Archipel