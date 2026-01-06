Middelbare scholen dicht wegens winterse weersomstandigheden

In verband met de winterse omstandigheden blijven de deuren van RGO College en RGO Beroepscampus op woensdag 7 januari 2026 gesloten. Ook CSG Prins Maurits is deze woensdag dicht. Busverkeer wordt er door sneeuwval op woensdag niet of nauwelijks verwacht, vandaar dat deze beslissing is genomen.

“Veiligheid van leerlingen en medewerkers staat hierbij voorop”, meldt RGO op sociale media. “Wij beoordelen de situatie dagelijks opnieuw. Dat betekent dat wij morgen opnieuw kijken naar de omstandigheden voor donderdag 8 januari.” Voor de leerlingen van de RGO betekent dit concreet dat er geen lessen op school zijn, maar ze kunnen thuis zelfstandig aan de slag met huiswerk of opdrachten doen die in Magister staan. “We vragen hen dit zo goed mogelijk te doen, binnen wat de omstandigheden toelaten. Mocht het door de situatie thuis of door omstandigheden niet (goed) lukken, dan is dat begrijpelijk.”

Ook leerlingen van de Prins Maurits kunnen thuis aan de slag. In een e-mail aan de ouders is aangegeven dat leerlingen alles in Magister kunnen vinden en dat een deel van de lessen online wordt aangeboden.

Door Internetredactie Omroep Archipel