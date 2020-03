Milieustraten Goedereede en Middelharnis gesloten

De milieustraten van de gemeente Goeree-Overflakkee, in Middelharnis en in Goedereede, zijn met ingang van dinsdag 24 maart 2020 gesloten.

Het is té druk op de milieustraten op Goeree-Overflakkee. De gemeente kan de toestroom niet meer goed en veilig stroomlijnen. Daarnaast is geconstateerd dat de getroffen richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan, door een groot deel van de bezoekers aan de milieustraten, niet werden gevolgd.

Bewoners lijken de pandemie te gebruiken om hun huis en tuin eens flink op te ruimen. De bezoekersaantallen zijn de afgelopen dagen aanzienlijk hoger dan normaal. Hierdoor ontstonden ongewenste situaties doordat mensen te dicht op elkaar stonden.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: "Omdat wij de gezondheid van onze inwoners en onze medewerkers belangrijk vinden, hebben wij moeten besluiten om de milieustraten in Goedereede en Middelharnis vanaf dinsdag 24 maart te sluiten. De komende periode gebruiken we om te onderzoeken op welke manier er op een veilige wijze alsnog grof huishoudelijk afval kan worden aangeboden. Dit is ook de wens van de gemeente, we moeten echter de onverantwoorde situatie van de afgelopen dagen zien te voorkomen. Het grotere belang is om verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan."