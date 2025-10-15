Mini-vuilniswagen helpt boa's fout afval op te sporen

De gemeente Goeree-Overflakkee zet een nieuw voertuig in om de handhaving op afvalscheiding te verbeteren. De zogenoemde ‘mini-vuilniswagen’ wordt gebruikt door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) om pmd-zakken (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons) op locatie te controleren. Dit gebeurt in wijken verspreid over het eiland, waar afvalverwerker RAD melding maakt van zakken met verkeerd afval. De maatregel maakt deel uit van een proef die sinds oktober 2025 loopt, met als doel het verbeteren van de afvalscheiding en het terugdringen van overlast en kosten voor de inwoners.

“We zien dat de meeste inwoners hun afval netjes scheiden, ook pmd. Mensen weten inmiddels echt wel wat erin kan en wat niet,” zegt wethouder Daan Markwat, verantwoordelijk voor afvalbeleid. “Natuurlijk kan het per ongeluk misgaan. Dan haal je de zak met het rode label van straat en verwijder je het foute afval. Helaas stoppen sommigen er bewust luiers, kattengrit of restafval in. Dat gebeurt te vaak. Het veroorzaakt overlast, vervuilt het straatbeeld en zorgt voor hogere afvalkosten, waar we uiteindelijk allemaal voor betalen.”

Rode labels

Boa Erik krijgt elke ochtend een lijst met locaties waar pmd-zakken met een rood label zijn gemeld. Deze worden door RAD-medewerkers aangebracht bij fout afval. Als een zak nog op de locatie ligt, opent hij die ter plekke in zijn voertuig, zichtbaar voor omwonenden. “Dat helpt al. Mensen die overlast ervaren, zien dat we er iets aan doen. De overtreder ziet dat er iets gebeurt als hij of zij in de fout gaat. Als ik een adres in de zak vindt, bel ik aan. Dat vinden mensen vaak al heel gênant,” zegt hij. “Hopelijk zorgt het ervoor dat ze het de volgende keer wel goed doen. Mensen krijgen eerst een waarschuwing, maar bij de tweede keer volgt een boete.”

Hotspots

De handhaver bezoekt dagelijks tientallen adressen, variërend van nieuwbouwwijken tot appartementencomplexen en bekende 'hotspots', zoals supermarkten en parkeerplaatsen waar vaker verkeerd afval wordt aangetroffen.



Efficiënt

Met het nieuwe voertuig kan de boa efficiënter te werk gaan. “Eerder was mijn wagen daar niet geschikt voor. Dan moest ik de zakken meenemen en elders onderzoeken. Dat was omslachtig en ook niet erg hygiënisch. Nu heb ik de werkruimte bij me. Ik kan na afloop de bak legen bij de milieustraten in Middelharnis en Goedereede en met de hogedrukspuit is alles zo weer schoon.”

De inzet van het voertuig is voorlopig een proef. Als blijkt dat het bijdraagt aan effectievere handhaving en betere afvalscheiding, overweegt de gemeente het structureel in te zetten.

Door Internetredactie Omroep Archipel