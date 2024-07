Mobiele ontmoetingsplek van Youth for Christ nu ook in Ooltgensplaat

De uitgestrektheid van Goeree-Overflakkee maakt een centraal gelegen ontmoetingsplek minder praktisch. Om jongeren in hun eigen omgeving te bereiken, heeft Stichting Youth for Christ daarom een mobiele ontmoetingsplek in het leven geroepen. Deze bus, die inmiddels al een vertrouwd gezicht is in vier andere dorpen op het eiland, heeft nu ook Ooltgensplaat aan zijn route toegevoegd.

De Youth for Christ bus zal elke week in Ooltgensplaat te vinden zijn, net zoals in Dirksland, Oude-Tonge, Stellendam en Middelharnis. Dit maakt Ooltgensplaat de vijfde standplaats op rij. De bus dient als een ontmoetingsplek waar jongeren terecht kunnen voor een praatje, activiteiten en ondersteuning.



Door Internetredactie Omroep Archipel