Mosselavond verbindt wijkbewoners in Middelharnis

In het wijkcentrum van Middelharnis vond donderdag 16 oktober 2025 een mosselavond plaats, georganiseerd door Stichting ZIJN. De bijeenkomst trok een volle zaal met wijkbewoners die gezamenlijk aan tafel gingen.

De activiteit maakt deel uit van een breder programma waarmee Stichting ZIJN de onderlinge contacten tussen inwoners wil bevorderen. Naast de mosselavond worden regelmatig andere bijeenkomsten georganiseerd, waaronder bingo-avonden, spelletjesmiddagen, koersbal en creatieve clubs zoals handwerken en Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).

De volgende maaltijdactiviteit staat gepland op donderdag 20 november 2025, wanneer een stamppotavond op het programma staat.

Volgens Stichting ZIJN is het wijkcentrum bedoeld als toegankelijke ontmoetingsplek voor bewoners van verschillende leeftijden. De organisatie noemt het stimuleren van sociale contacten en een actieve leefstijl als belangrijke doelstellingen van de activiteiten.

