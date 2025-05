Motorrijder gewond na val bij rotonde

Woensdag 14 mei 2025 is een motorrijder ten val gekomen bij de rotonde op de N215 ter hoogte van Melissant. Het ongeval gebeurde aan het einde van de middag. Een getuige verleende eerste hulp totdat de ambulanceverpleegkundige van de rapid responder (solo ambulance) het overnam. De motor liep schade op en is door een berger afgevoerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel