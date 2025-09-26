Muziek brengt emoties naar boven bij dementie

Alzheimer Nederland Afdeling Goeree-Overflakkee zet zich in om mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen. Vrijdag 19 september 2025 stond Wereld Alzheimer Dag centraal in Middelharnis. Onder het thema ‘Samen muziek maken’ werd de dag gevierd met een gevarieerd programma vol muziek, ontmoeting en bewustwording rondom dementie.

We spraken met Leny van Kempen tijdens de Alzheimer Dag in Middelharnis. Daarnaast was ze samen met Gabrielle Bosch te gast in het radiopraatprogramma Op de Hoagte.

Leny lichtte het thema van de dag toe: “Waarom muziek? Omdat muziek verbindt. En muziek is toch emotie. Omdat heel veel mensen met dementie het vaak ook niet meer zo kunnen aangeven hoe ze zich voelen, is muziek heerlijk.”

Waar eerder het Alzheimer Café de ontmoetingsplek was, is dit tegenwoordig het Alzheimer Trefpunt. Hier kunnen mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen elkaar in een laagdrempelige omgeving ontmoeten. Tijdens de bijeenkomsten worden uiteenlopende thema’s besproken, van juridische en medische onderwerpen tot meer praktische en luchtige thema’s. De organisatie kiest bewust voor variatie, om te voorkomen dat bijeenkomsten te zwaar worden en mensen afhaken.

Vrijwilligers vormen een onmisbare pijler binnen de afdeling. Leny: “Omdat ik zelf mantelzorger ben, weet ik wat er allemaal gebeurt. Dat scheelt wel, want je weet wat er allemaal gebeurt en dat helpt om je werk hier beter te doen en anderen echt te ondersteunen.”

De afdeling maakt deel uit van de Ketenzorg Dementie Zuid-Hollandse Eilanden, een samenwerkingsverband tussen huisartsen, ziekenhuizen, wijkverpleging, welzijnsorganisaties en Alzheimer Nederland. Case managers dementie spelen hierin een centrale rol. Zij begeleiden cliënten en hun families door het vaak complexe zorgtraject en zijn de verbindende schakel tussen de verschillende instanties.

Goeree-Overflakkee mag zich een dementievriendelijke gemeente noemen. Dit predicaat betekent dat niet alleen de gemeente, maar ook lokale organisaties en bedrijven trainingen kunnen volgen om beter om te gaan met mensen met dementie. Op die manier wordt gewerkt aan een samenleving waarin mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen.

Naast lokale activiteiten biedt Alzheimer Nederland ook landelijke ondersteuning. Via de Dementielijn en de website dementie.nl kunnen mensen terecht voor informatie, advies en praktische tips. Ook testjes en trainingen helpen inwoners bewust te worden van geheugenproblemen en manieren om de hersenen actief te houden.

