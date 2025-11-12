Kustgemeentenvereniging verhuist naar het Oude Raadhuis in Middelharnis

De Vereniging van Nederlandse Kustgemeenten (KIMO/VNKG) heeft een nieuwe locatie betrokken in het Oude Raadhuis in Middelharnis. De organisatie, die zich inzet voor een schone en veilige zee en kust, verhuisde november 2025, vanuit Beverwijk naar het monumentale pand op Goeree-Overflakkee. De verhuizing werd bekendgemaakt tijdens de Nederlandse Kustdagen

Kustgemeenten

KIMO (Kustgemeenten in Internationaal Milieu Overleg) is een internationaal netwerk van kustgemeenten. De Nederlandse afdeling, VNKG, bestaat uit tientallen gemeenten langs de kust. Samen werken zij aan thema’s als zwerfafval, duurzame visserij, waterveiligheid en klimaatadaptatie.

Met de komst van KIMO/VNKG krijgt het Oude Raadhuis opnieuw een kantoorfunctie. Het gebouw uit 1639 is de afgelopen tijd gerestaureerd. Daarbij zijn de oorspronkelijke kleuren hersteld en is het pand verduurzaamd. Het monumentale pand blijft daarnaast beschikbaar voor andere activiteiten, zoals huwelijken en ontvangsten.

Inspirerend

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Het is mooi dat KIMO/VNKG zich hier gaat vestigen en dat het Oude Raadhuis deze functie krijgt. Voor ons als kustgemeente, met stranden waar we te maken hebben met vraagstukken als waterveiligheid, kustverzanding en erosie, is samenwerking met KIMO/VNKG belangrijk. De aanwezigheid van de vereniging in Middelharnis maakt het eenvoudiger om samen te werken en elkaar vaker te ontmoeten rondom deze thema’s.”

Jacco Knape, voorzitter KIMO/VNKG: “Wij zijn blij met deze nieuwe locatie. Het Oude Raadhuis in Middelharnis biedt ons een inspirerende werkomgeving, midden in een omgeving die nauw verbonden is met de kust en het water. Dat past uitstekend bij de rol die wij vervullen voor kustgemeenten.”

Tot voor kort was KIMO/VNKG gevestigd in het pand van de Omgevingsdienst IJmond in Beverwijk.

Door Internetredactie Omroep Archipel