Uitspraak: straf voor doodrijden motoragent Arno de Korte is definitief

De vrachtwagenchauffeur die in juni 2021 motoragent Arno de Korte doodreed, krijgt definitief negen jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Ook blijft de rijontzegging van tien jaar staan. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag 11 november 2025 beslist.

Door Rijnmond

De veroordeelde was het niet eens met de straf en stelde daarom beroep in cassatie in. Hij bleef volhouden dat er sprake was van een ongeluk en niet van opzet. Ook vond hij tbs met dwangverpleging te zwaar. De Hoge Raad heeft nu beslist dat het recht goed is toegepast en dat de straf definitief is.

De zaak gaat over een dodelijk verkeersongeluk dat op 7 juli 2021 gebeurde aan de Waalhavenweg in Rotterdam. Motoragent De Korte werd aangereden op zijn motor door een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur reed door. De destijds 47-jarige agent werd honderden meters meegesleurd. Chauffeur Edwin M. werd daarna aangehouden in zijn woonplaats Melissant.

Schadeclaim

De zaak is nog niet volledig afgerond. De schadevergoeding moet opnieuw worden behandeld, vanwege onenigheid over het oordeel van het hof dat de partner kan worden aangemerkt als 'naaste' van het slachtoffer. De Korte en zijn partner woonden namelijk niet samen. Of ze recht heeft op een volledige vergoeding, is dus nog de vraag.

Ter informatie

Cassatie is geen nieuw inhoudelijk proces. De Hoge Raad kijkt niet opnieuw naar de feiten of het bewijs, maar alleen of het recht juist is toegepast door de lagere rechters (bijvoorbeeld de rechtbank of het gerechtshof).

Met 'of het recht juist is toegepast' wordt bedoeld dat de Hoge Raad controleert of de rechters in eerdere instanties de wet, de rechtspraak en de juridische regels goed hebben gebruikt bij hun beslissing.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



