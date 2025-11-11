Gesprekken over samenwerking tijdens dorpentour CDA

Tijdens een bezoek aan Middelharnis en Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee sprak het lokale CDA met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over samenwerking in de dorpen. De ontmoetingen vonden plaats op zaterdag 9 november 2025, als onderdeel van de dorpentour die de partij organiseert om met inwoners in gesprek te gaan over wat er leeft op het eiland.

De dag begon bij de ontmoetingsdagen van de Exoduskerk in Sommelsdijk, waar vrijwilligers een markt organiseerden. Leden van het CDA spraken daar met vertegenwoordigers van de Exoduskerk en de Emmaüskerk in Middelharnis over de rol van kerken in de gemeenschap en de samenwerking tussen de twee geloofsgemeenschappen.

Daarna bezocht de delegatie het vernieuwde Diekhuus, waar Stichting ZIJN en de Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden uitleg gaven over hun samenwerking. In het gebouw worden cultuur, educatie en welzijn gecombineerd onder één dak.

Tijdens een gesprek tijdens de lunch wisselde het CDA van gedachten met de centrummanager en ondernemers van BIZ Middelharnis Centrum. De ondernemers vertelden over hun gezamenlijke inzet voor een aantrekkelijk en levendig winkelcentrum. De dorpentour werd afgesloten bij een nieuw Italiaans restaurant in Middelharnis.

Volgens CDA-lijsttrekker Tim Jochems laten de bezoeken zien hoeveel betrokken inwoners zich inzetten voor hun omgeving. “Overal zien we mensen die samen iets willen betekenen voor hun dorp,” zei hij na afloop.

Door Internetredactie Omroep Archipel