CuraMare start Mobiel Geriatrisch Team voor ouderen

Op donderdag 6 november 2025 heeft CuraMare het Mobiel Geriatrisch Team officieel gelanceerd. Het team ondersteunt kwetsbare ouderen zodat zij zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De lancering werd symbolisch gevierd door het oplaten van twee vliegtuigjes, als metafoor voor de zorgprofessionals die ouderen thuis bezoeken.

Het team bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Zij gaan op bezoek bij ouderen, na een verwijzing via de huisarts of een andere zorgverlener. Tijdens het bezoek wordt gekeken naar de gezondheid van de oudere, de woonomgeving en of er extra ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld bij bewegen, eten of drinken. Het team geeft advies en biedt tijdelijke behandelingen om ouderen te helpen zelfstandig thuis te blijven wonen.

Een belangrijk onderdeel van het werk van het Mobiel Geriatrisch Team is de samenwerking met huisartsen, collega-behandelaren, wijkverpleging en casemanagers. Op die manier wil CuraMare de zorg voor kwetsbare ouderen op Goeree-Overflakkee versterken.

Meer informatie is te vinden op de website van Curamare.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel