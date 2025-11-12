Gemeente bedankt 710 mantelzorgers voor hun inzet

Op Goeree-Overflakkee ontvangen dit jaar 710 mantelzorgers een bedankje van de gemeente voor hun inzet. Zij krijgen ieder een geldbedrag van 200 euro, het zogenoemde mantelzorgcompliment. De waardering wordt uitgekeerd in de week van de Dag van de Mantelzorg, die dit jaar op maandag 10 november 2025 werd gevierd.

De gemeente wil met dit gebaar laten zien dat mantelzorgers belangrijk zijn voor de samenleving. Zij zorgen langdurig en vaak onbetaald voor een naaste die ziek, oud of gehandicapt is. Zonder hun hulp zouden veel mensen minder zelfstandig kunnen wonen of niet de juiste zorg krijgen.

Bezoek

Wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein) bracht ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg een bezoek aan Hans en Marja Witte uit Middelharnis. Meneer Witte zorgt voor zijn vrouw, die vasculaire dementie heeft. Hij vertelt dat hij alle huishoudelijke taken op zich neemt. “Ze heeft goede en slechte dagen. Zolang het kan, doen we het samen,” zegt hij. Een keer per week komt de thuiszorg langs en mevrouw Witte gaat wekelijks een dag naar de dagbesteding. “Dan heb ik even tijd voor mezelf,” vertelt haar man.

De wethouder sprak zijn waardering uit voor de manier waarop het echtpaar hun situatie samen vormgeeft. “Mantelzorg vraagt veel, maar het is mooi om te zien hoeveel liefde en vanzelfsprekendheid er is,” aldus Bruggeman.

De gemeente maakt het geldbedrag rechtstreeks over op de bankrekening van de mantelzorger. Daarmee hoeven mensen niet naar het gemeentehuis om hun compliment in ontvangst te nemen.

Hulp vragen

Bruggeman benadrukt dat mantelzorgers er niet alleen voor staan. “Wie merkt dat de zorg te zwaar wordt, kan hulp vragen bij het Sociaal Contactpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187.” Meer informatie over ondersteuning voor mantelzorgers, zoals tijdelijke vervangende zorg of lokale initiatieven, staat op www.DeGoedeNieuweTijd.nl.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel