Partij Trots op Goeree-Overflakkee lanceert eigen AI-lied

De lokale partij Trots op Goeree-Overflakkee heeft een lied laten maken dat het gevoel van trots en verbondenheid op het eiland moet uitdrukken. Het nummer, dat met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) is gecreëerd, heet “Trots op Goeree-Overflakkee”.

Het lied is bedoeld als een eerbetoon aan het eiland, de dorpen en de inwoners. Volgens de initiatiefnemers moest het een herkenbaar en positief nummer worden waarin bewoners zich kunnen herkennen. De teksten en muziek zijn deels ontwikkeld met AI-technologie, waarna het resultaat verder is bewerkt tot een compleet lied.

Er zijn vier versies van het nummer verschenen: een dance-, rap-, rock- en feestversie. Ook lokale artiesten zijn benaderd om het lied op hun eigen manier te vertolken, waardoor het project kan uitgroeien tot een bredere muzikale samenwerking op het eiland.

Op TikTok circuleren inmiddels filmpjes waarin de mascotte van de partij, een blauw-witte haai genaamd Haisai, op het nummer danst in verschillende dorpen. Het nummer is te beluisteren via Spotify en YouTube.

Door Internetredactie Omroep Archipel