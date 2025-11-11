CBS Bosseschool in Middelharnis ontvangt zesde SCHOOL op SEEF-label

Op donderdag 6 november 2025 ontving CBS Bosseschool in Middelharnis voor de zesde keer het SCHOOL op SEEF-label, een initiatief van de provincie Zuid-Holland dat scholen erkent voor hun inzet voor verkeersveiligheid en verkeerslessen. Wethouder Henk van Putten reikte het label uit aan de school. De Bosseschool is de eerste school op Goeree-Overflakkee die deze mijlpaal bereikt. Slechts enkele scholen in Zuid-Holland hebben het label al zes keer ontvangen.

Oefenen

De school telt ruim 450 leerlingen en besteedt al jaren veel aandacht aan verkeersveiligheid. Kinderen leren niet alleen uit boeken, maar oefenen ook in de praktijk. Zo leren kleuters veilig oversteken en fietsen oudere leerlingen in de buurt van school om echte verkeerssituaties te oefenen. Samen met de gemeente, handhaving en betrokken ouders organiseert de school fietscontroles, schoolverkeersexamens en dodehoeklessen. Zo leren kinderen veilig en verantwoordelijk omgaan met verkeer.

Maximale score

Voor het SCHOOL op SEEF-label kijkt de labelcommissie naar drie onderdelen: planmatige aanpak en organisatie, ouderbetrokkenheid en verkeersonderwijs, en schoolomgeving en school-thuisroutes. Dit jaar behaalde de Bosseschool de maximale score van 30 punten. Naast het label ontving de school van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV G-O) een cheque van € 250,- voor nieuwe verkeersmaterialen of extra verkeerslessen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel