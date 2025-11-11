Gemeente voert wachtlijst in voor bouwverzoeken

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft vanaf november 2025 tijdelijk een wachtlijst ingesteld voor nieuwe bouwplannen. Het gaat om zogenaamde principeverzoeken, een service waarbij inwoners en ontwikkelaars in een vroeg stadium hun bouwidee kunnen bespreken met een ambtenaar. Formele bouwaanvragen blijven gewoon in behandeling, omdat dat een wettelijk recht is.

Grote opgave

Goeree-Overflakkee heeft een grote bouwopgave. De gemeente wil vóór 1 januari 2031 3.250 nieuwe woningen realiseren, samen met ontwikkelaars, particuliere bouwers en woningcorporaties. Tussen 2022 en mei 2025 zijn al 628 woningen gebouwd. Voor 1.511 woningen is een vergunning verleend of is de bouw gestart, en voor 1.890 woningen staat de gemeente positief tegenover de plannen. Tussen 2022 en 2030 kunnen er in totaal 4.029 woningen worden gerealiseerd.

Capaciteit

Door de grote bouwopgave en andere complexe projecten, zoals arbeidsmigrantenhuisvesting, asielopvang en gebiedsplannen, heeft het team Omgeving onvoldoende capaciteit. Lopende projecten gaan zoveel mogelijk door om maatschappelijke of financiële risico’s te vermijden. Nieuwe projecten worden tijdelijk op de wachtlijst geplaatst en later beoordeeld op impact en urgentie.

Wachttijd

De wachttijd voor principeverzoeken is nu 12 tot 16 weken. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De gemeente geeft aan haar best te doen om de wachttijd zo kort mogelijk te houden, exacte voorspellingen zijn lastig omdat het aantal nieuwe verzoeken kan variëren.

Door Internetredactie Omroep Archipel