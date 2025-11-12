Week voor Elkaar versterkt betrokkenheid op Goeree-Overflakkee

De Week voor Elkaar op Goeree-Overflakkee staat in het teken van ontmoeten, delen en verbinden. Van 10 tot en met 14 november 2025 vinden verspreid over het eiland talloze activiteiten plaats die inwoners, organisaties en generaties dichter bij elkaar brengen. Van creatieve workshops tot ontmoetingsmomenten en inspirerende gesprekken: iedereen is welkom om mee te doen en elkaar te ontmoeten.

Verbinding als uitgangspunt

In een tijd waarin alles steeds sneller lijkt te gaan, nodigt de Week voor Elkaar uit om bewust tijd te nemen voor verbinding. Want die begint vaak klein bij een gesprek, een activiteit of een gedeeld moment. “Juist dat maakt onze gemeenschap sterker,” zegt Jan van Gurp, projectleider van De Goede Nieuwe Tijd. “De Week voor Elkaar is eigenlijk een initiatief vanuit De Goede Nieuwe Tijd. Dat is een groep actieve mensen op Goeree-Overflakkee die betrokken is bij de samenleving en vooral het omzien naar elkaar hoog in het vaandel heeft.”

Van Gurp vervolgt: “We zijn met de Week voor Elkaar gestart om te laten zien wat er allemaal is, en om mensen uit te nodigen om aan activiteiten deel te nemen. Het gaat niet alleen om ouderen. Juist ook jongeren hebben behoefte aan sociale contacten. Het is belangrijk dat we elkaar nu en in de toekomst ondersteunen.”

Een week vol activiteiten

Tijdens de Week voor Elkaar worden meer dan honderd activiteiten georganiseerd, verspreid over het eiland. Van ontmoetingsmomenten, wandelgroepen en koffiemomenten tot creatieve workshops zoals kantklossen voor volwassenen. Ook scholen en studenten doen mee: leerlingen van de Beroepscampus Middelharnis organiseren een middag waarop zij mensen in hun omgeving ondersteunen met spelletjes, het bakken van appelflappen en andere kleine diensten. “Dit leert de jongere generatie om al vroeg actief bij te dragen aan de samenleving,” aldus Van Gurp.

Daarnaast is de campagne aanwezig op de weekmarkten van Middelharnis en Oude-Tonge, waar bezoekers kunnen genieten van koffie, thee en kleine verrassingen — en worden geïnspireerd om zelf iets voor een ander te doen.

Dag van de Mantelzorg

Een bijzonder onderdeel van de week is de Dag van de Mantelzorg. Stichting ZIJN organiseerde die dag in Het Diekhuus in Middelharnis een ontspannen middag voor mantelzorgers, met handmassages door leerlingen van de Beroepscampus, spelletjes en een lachworkshop. “We vinden het belangrijk dat mantelzorgers erkenning en waardering krijgen voor wat ze doen,” zegt welzijnscoach Carla Vermeulen van Stichting ZIJN.

Mantelzorgers Hans Witte en Johan Verkleeft, die beiden voor hun zieke vrouw zorgen, waarderen het initiatief. “We krijgen koffie en worden verzorgd, wat je normaal bij je vrouw thuis ook doet,” zegt Witte. Verkleeft vult aan: “En je bent er even uit.”

Samenwerking en toekomst

De Week voor Elkaar is voor De Goede Nieuwe Tijd een pilot, maar gezien de positieve reacties is de verwachting dat het initiatief in de komende jaren wordt voortgezet. De organisatie is een samenwerking tussen Stichting ZIJN, de gemeente Goeree-Overflakkee, de Beroepscampus, Kwadraad, het CJG, de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Fysiotherapeuten Goeree-Overflakkee en Samen Dementievriendelijk.

“Het gaat niet alleen om welzijn, maar om bewustwording,” zegt Van Gurp tot slot. “We hebben elkaar meer dan ooit nodig. Kleine acties maken verschil, een praatje, een handje helpen, zo bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen meetelt.”

Meer informatie en het volledige programma staan op www.degoedenieuwetijd.nl/weekvoorelkaar.

