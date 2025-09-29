Nachtelijke afsluiting A29 tussen Hellegatsplein en Oud-Beijerland

Weggebruikers richting Rotterdam moeten rekening houden met verkeershinder op de A29. Van maandag 29 september 2025 22:00 uur tot dinsdag 30 september 2025 05:00 uur is de snelweg in noordelijke richting afgesloten tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland (21).

De afsluiting is nodig vanwege onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Het verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid via de A59, A17, A16 en A15. Bestemmingsverkeer wordt lokaal omgeleid.

De verwachte vertraging op het traject tussen Sabina en Rotterdam bedraagt meer dan 30 minuten. Weggebruikers wordt aangeraden de borden langs de weg te volgen en rekening te houden met extra reistijd.

Door Internetredactie Omroep Archipel