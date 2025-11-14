Fietser geschept door auto op de Oudelandsedijk

Vrijdagavond 14 november 2025 is om 19:55 uur een fietser geschept bij het oversteken door een auto op de kruising Oudelandsedijk met de Stationsweg en Magdalenadijk in Oude-Tonge.

De fietser raakte hierbij gewond en is na behandeling door het ambulancepersoneel overgebracht naar een ziekenhuis. Zowel de fiets als de auto liepen schade op. De auto kon niet meer zelfstandig verder rijden en is door een bergingsbedrijf meegenomen.

Tijdens het ongeval was de weg in beide richtingen afgesloten om de hulpdiensten veilig te kunnen laten werken.

