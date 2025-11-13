 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Brandweer rukt uit voor brand in magnetron

Foto

Bij Zuidwester in Middelharnis is donderdag 13 november 2025 omstreeks 17:00 uur brand ontstaan in een magnetron. De inhoud van het apparaat was verbrand, waardoor er rookontwikkeling ontstond.

De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te controleren en het pand te ventileren. Ook is een ambulance opgeroepen voor een persoon die mogelijk rook had ingeademd. Volgens de eerste informatie raakte niemand ernstig gewond.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Donderdag 13 november 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Elke piet bepaalt zelf hoe hij eruitziet in Middelharnis
Foto
Brand verwoest stacaravan op bungalowpark
Foto
Stad Aardgasvrij in de spotlight tijdens evenement in Hilversum
Foto
Gemeente bespreekt tijdelijke starterswoningen in Melissant
Foto
Week voor Elkaar versterkt betrokkenheid op Goeree-Overflakkee
Foto
Gemeente en Streekarchief digitaliseren eeuwenoude documenten
Foto
Kustgemeentenvereniging verhuist naar het Oude Raadhuis in Middelharnis
Foto
Gemeente bedankt 710 mantelzorgers voor hun inzet
Foto
Partij Trots op Goeree-Overflakkee lanceert eigen AI-lied
Foto
Uitspraak: straf voor doodrijden motoragent Arno de Korte is definitief