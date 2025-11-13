Brandweer rukt uit voor brand in magnetron

Bij Zuidwester in Middelharnis is donderdag 13 november 2025 omstreeks 17:00 uur brand ontstaan in een magnetron. De inhoud van het apparaat was verbrand, waardoor er rookontwikkeling ontstond.

De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te controleren en het pand te ventileren. Ook is een ambulance opgeroepen voor een persoon die mogelijk rook had ingeademd. Volgens de eerste informatie raakte niemand ernstig gewond.

