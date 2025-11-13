Gemeente bespreekt tijdelijke starterswoningen in Melissant

De gemeente Goeree-Overflakkee kijkt naar de mogelijkheid om flexwoningen voor startende woningzoekers te bouwen in de Nollepolder in Melissant. Het onderzoek is gestart na een aangenomen motie van de gemeenteraad op 19 juni 2025, waarin het college werd gevraagd een plan te maken voor tijdelijke starterswoningen en geschikte locaties hiervoor te bekijken. Op 6 november 2025 publiceerde de gemeente de uitkomst van gesprekken met meerdere organisaties.

De gemeente heeft gesproken met de grondeigenaren van de Nollepolder, woningcorporatie Oost West Wonen en ontwikkelaar Estate Invest. Alle partijen staan positief tegenover tijdelijke woningen, zolang de kosten, het juridische kader en afspraken duidelijk zijn. Ook een particuliere eigenaar heeft aangeboden dat zijn grond gebruikt kan worden, onder voorwaarden zoals de tijdelijke aard van de woningen en samenwerking met een woningcorporatie.

Voor het project is daarnaast extra personeel en budget nodig. Als dat geregeld is, start de gemeente een werkgroep, Projectgroep Nollepolder, met betrokkenen om te bepalen hoe de woningen eruit kunnen zien en hoe ze gebouwd kunnen worden. De gemeente gaat ook overleggen met de provincie en andere instanties over de locatie en de tijdelijke aard van de woningen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel