Elke piet bepaalt zelf hoe hij eruitziet in Middelharnis

Zaterdag 15 november 2025 is het weer zover: Sinterklaas zal samen met zijn pieten rond 14:00 uur voet aan wal zetten in de haven van Middelharnis. De intocht zal naar verwachting rustiger verlopen dan vorig jaar, omdat Kick Out Zwarte Piet dit keer geen demonstratie heeft aangekondigd. Over het uiterlijk van de pieten dit jaar is de organisatie Hart van Goeree-Overflakkee duidelijk: “Elk comité is vrij om te doen en laten wat het zelf wil.”

Vorig jaar hadden de organisatie en de politie strenge voorzorgsmaatregelen genomen, waardoor kinderen geen hinder ondervonden van het rumoer. Dit jaar wil de actiegroep demonstreren in het Zeeuwse Yerseke, waarop de organisatie besloot de intocht daar volledig af te gelasten.

Roetveegpieten

De comités die de verschillende intochten op Goeree-Overflakkee organiseren, hebben met burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman om de tafel gezeten. Over de inhoud van dat overleg en eventuele adviezen van de burgemeester doen de betrokkenen geen uitspraken.

“Met alle comités op Goeree-Overflakkee is er een overleg geweest en er is maar één ding dat we willen: een leuk feest voor álle kinderen. Elk comité is vrij om te doen en laten wat het zelf wil. We laten de pieten, net als vorig jaar, vrij in hoe ze zich willen presenteren. Dat er één of twee pieten dit jaar niet meedoen, komt doordat er elk jaar wel wat verloop is, niet omdat ze worden verplicht zich als roetveegpiet te schminken. Dat heeft er niets mee te maken,” vertelt Caroline van Drenth-Fabert van Hart van Goeree-Overflakkee, de organisatie achter de intocht. “Wat ik wél kan zeggen, is dat de burgemeester heeft benadrukt dat ze de burgemeester is van alle mensen.”

Ludieke actie

De uittocht van Sinterklaas vindt plaats op zaterdag 6 december 2025 op het Diekhuusplein. De Goedheiligman zal daar, samen met enkele pieten, aanwezig zijn om de prijzen van de kleurwedstrijd uit te reiken. Rond 13:00 uur gaat het gezelschap in de haven weer aan boord, maar dan volgt een verrassing. De organisatie Hart van Goeree-Overflakkee heeft een ludiek idee bedacht om de festiviteiten feestelijk voort te zetten.

“Ik kan daar nog niet veel over zeggen, want we zijn nog aan het kijken hoe we het precies gaan vormgeven. Maar het wordt spectaculair. Tegen die tijd zal ik de media hierover informeren,” aldus Van Drenth-Fabert.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel