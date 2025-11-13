Brand verwoest stacaravan op bungalowpark

Een stacaravan op Bungalowpark De Dolfijn is woensdagavond 12 november 2025 volledig verwoest door brand. De brandweer kreeg de melding om 23:12 uur en rukte met meerdere eenheden uit.

Volgens een woordvoerder van de brandweer werd opgeschaald naar middelbrand vanwege de benodigde waterwinning.

De stacaravan ging volledig in vlammen op. Er zijn geen gewonden gemeld. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.

Door Internetredactie Omroep Archipel