Zo verschilt Goeree-Overflakkee van andere gemeenten in arbeidsmigrantenbeleid

Uit een recent onderzoek van Rijnmond en andere regionale omroepen blijkt dat de gemeente Goeree-Overflakkee zich onderscheidt in de manier waarop zij arbeidsmigranten huisvest. Waar veel gemeenten in de regio geen specifiek beleid hebben en het initiatief bij marktpartijen laten, kiest Goeree-Overflakkee voor een actieve, eigen aanpak. De gemeente werkt aan grootschalige huisvestingslocaties en staat, onder voorwaarden, huisvesting op eigen terrein toe. In tegenstelling tot andere gemeenten stemt Goeree-Overflakkee haar beleid niet regionaal af, maar volgt ze een zelfstandige koers.

Eigen beleid

Sinds 2021 heeft de gemeente een Beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten, met kaders voor veilige en legale huisvesting, het tegengaan van uitbuiting en het bevorderen van integratie. Het plan legt vast dat de gemeente een actieve rol neemt bij de realisatie van grootschalige woonlocaties. In Middelharnis en Melissant worden respectievelijk 200 en 300 tijdelijke woningen ontwikkeld, voornamelijk voor arbeidsmigranten in de agrarische sector, bijvoorbeeld tijdens het pluk- en oogstseizoen. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit van de huisvesting en mogen maximaal 40 personen op eigen terrein onderbrengen.

Andere gemeenten pakken het vaak anders aan. Albrandswaard, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Zwijndrecht hebben geen specifiek beleid; daar moeten bedrijven zelf initiatieven nemen. Gemeenten als Lansingerland, Maassluis en Voorne aan Zee hebben nieuw beleid opgesteld, meestal in regionale samenwerking. Goeree-Overflakkee kiest daarentegen bewust voor een lokaal gerichte aanpak, afgestemd op de specifieke situatie van het eiland.

Registratie

Het zicht op het aantal arbeidsmigranten is in alle gemeenten beperkt. Uit een onderzoek van 2020 blijkt dat 1.110 arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee werkzaam waren, waarvan slechts 333 geregistreerd stonden. Andere gemeenten, zoals Alblasserdam, Capelle aan den IJssel en Papendrecht, hebben vergelijkbare problemen door wettelijke beperkingen bij registratie.

Handhaving

Goeree-Overflakkee houdt toezicht op legale, veilige en kwalitatief goede huisvesting en treedt op bij overtredingen, gevaarlijke situaties (zoals brandgevaar), overlast en uitbuiting. In 2024 en de eerste helft van 2025 werden zo’n 25 controles uitgevoerd, zonder dat arbeidsmigranten hun woning hoefden te verlaten. Ter vergelijking: Lansingerland registreerde in 2024 tien gevallen met 67 verwijderde arbeidsmigranten en in 2025 nog drie gevallen met 29 verwijderde personen. Ook Hoeksche Waard en Gorinchem meldden verwijderingen. Goeree-Overflakkee geeft aan dat zij het aantal controles wil verhogen, sneller wil ingrijpen en strengere maatregelen neemt bij illegale huisvesting zodra er voldoende legale huisvesting beschikbaar is.

Samenwerking

Een opvallend verschil is de regionale samenwerking. De meeste gemeenten in de Rijnmond en Drechtsteden stemmen hun beleid af binnen regionale verbanden om een “fair share” van arbeidsmigrantenhuisvesting te verdelen. Goeree-Overflakkee kiest voor een zelfstandige aanpak: de huisvesting wordt afgestemd op de lokale behoeften van het eiland, waarbij ervaringen van andere gemeenten wel worden meegenomen, maar het beleid volledig lokaal wordt bepaald.

Goeree-Overflakkee onderscheidt zich door een eigen, duidelijke koers: de gemeente heeft vroeg beleid vastgesteld, investeert actief in grootschalige huisvesting en staat beperkt huisvesting op eigen terrein toe. Tegelijkertijd bepaalt de gemeente haar beleid zelfstandig, zonder zich te laten leiden door regionale coördinatie.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel