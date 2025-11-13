Stad Aardgasvrij in de spotlight tijdens evenement in Hilversum

Het demonstratieproject Stad Aardgasvrij in Stad aan ’t Haringvliet wil ruim 600 woningen van aardgas laten overstappen op groene waterstof. Het plan, dat is ontwikkeld door inwoners en partners zoals de gemeente Goeree-Overflakkee, Stedin en Oost West Wonen, kreeg veel aandacht tijdens het evenement Het Groene Waterstof Huis op 6 en 7 november 2025 in Hilversum. Het project laat zien hoe een dorp kan bijdragen aan de energietransitie en wekt belangstelling zowel lokaal als buiten de regio.

Tijdens het kennis- en netwerkevenement in Hilversum presenteerden de initiatiefnemers hun plannen aan geïnteresseerden uit het hele land. Het programma bood presentaties, panelgesprekken en expertsessies over waterstof en aardgasvrije wijken. Naast Stad Aardgasvrij kwamen ook andere demonstratieprojecten aan bod, waardoor ervaringen en kennis werden uitgewisseld.

Innovaties

Het plan van Stad Aardgasvrij combineert verschillende innovatieve technieken. Het overschot aan groene stroom op Goeree-Overflakkee wordt gebruikt om waterstof te produceren, die veilig in een ondergrondse opslag wordt bewaard. Via bestaande gasleidingen komt de waterstof in woningen, waar een hybride verwarmingssysteem met een kleine warmtepomp en een waterstof- of multi-fuelketel voor warmte zorgt.

Het project begon bij een groep inwoners, de Tafelaars, die op zoek gingen naar een duurzame manier om hun dorp aardgasvrij te maken. Inmiddels werkt het team van kwartiermaker Bert den Ouden het plan verder uit, met aandacht voor acht beloften, waaronder betaalbaarheid.

Stad Aardgasvrij maakt deel uit van Energiehub Goeree-Overflakkee, een initiatief om lokaal opgewekte zonne- en windenergie slim te gebruiken en op te slaan voor betrouwbare warmte in woningen en gebouwen.

Meer informatie over het project is te vinden op stadaardgasvrij.nl.

