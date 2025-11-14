Half miljoen voor SRGO, Zuiderdiep blijft open en geld voor nieuw zwembad

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 13 november 2025 belangrijke besluiten genomen over de sportaccommodaties in de gemeente. De raad sprak vooral over de financiële situatie van Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) en over de toekomst van zwembad Het Zuiderdiep in Stellendam.

SRGO had de gemeente gevraagd om bijna € 500.000,- extra subsidie voor 2025, plus een hogere vaste bijdrage vanaf 2026. De stichting zegt dat dit nodig is door gestegen kosten, zoals energie en lonen.

De raad besloot echter dat er eerst meer informatie nodig is voordat er over de subsidie wordt gestemd. Er werden onder andere vragen gesteld over de hoogte van de vergoeding van de interim-directeur.

Noodlening

Omdat de beslissing over de subsidie werd uitgesteld, diende de SGP een motie in om een tijdelijke lening van maximaal € 500.000,- te geven. De lening heeft een marktconforme rente en is bedoeld om de continuïteit van de dienstverlening van SRGO te waarborgen. Volgens de wethouder heeft SRGO op korte termijn te weinig liquiditeit.

De motie kreeg 23 stemmen voor en 3 tegen. Hiermee kan SRGO voorlopig aan zijn financiële verplichtingen blijven voldoen.

Zwembad Het Zuiderdiep blijft open

Tijdens de vergadering ontstond onrust over de toekomst van zwembad Het Zuiderdiep in Stellendam. ChristenUnie, TOG en SDP vroegen via een motie om duidelijkheid. Zij vinden het belangrijk dat het zwembad open blijft vanwege de maatschappelijke functie en de recente investeringen.

Wethouder Bruggeman verklaarde dat er geen plannen zijn om het zwembad op korte termijn te sluiten. Wel wordt er in lange termijnscenario’s gekeken naar verschillende mogelijkheden. De motie om het belang van het zwembad te benadrukken werd aangenomen met 25 stemmen voor en 2 tegen.

Nieuw zwembad

De raad besloot daarnaast dat een bedrag van € 17,184 miljoen uit de zogenoemde ENEOG-gelden wordt gereserveerd. ENEOG-gelden zijn extra geldmiddelen van de gemeente. Geld dat niet in de gewone begroting staat, maar dat gebruikt kan worden voor speciale projecten of bijzondere uitgaven. Dit bedrag is bedoeld voor de bouw van een nieuw zwembad dat op termijn de baden in Dirksland en Middelharnis moet vervangen. De reservering werd aangenomen met 19 stemmen voor en 6 tegen.

Nieuwe kaders voor sportaccommodaties

Verder stemde de raad unaniem in met een document dat de uitgangspunten en criteria vastlegt voor het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties in de toekomst. Dit betreft onder meer zwembaden, sporthallen en multifunctionele accommodaties.

Een extra motie, ingediend door D66, Tog, VVD, ChristenUnie en SDP, stelt dat er in de gemeente minimaal twee zwembaden behouden moeten blijven. De maatschappelijke functies, zoals zwemlessen en doelgroepzwemmen, moeten daarbij gewaarborgd blijven.

Ook werd een amendement aangenomen waardoor verschillende toekomstscenario’s open blijven, inclusief opties waarbij SRGO niet de exploitant is.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel